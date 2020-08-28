اليوم السابع
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إنقاذ طفلة عمرها 3 سنوات من الغرق فى حمام سباحة بمطروح

الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:14 م
إنقاذ طفلة عمرها 3 سنوات من الغرق فى حمام سباحة بمطروح إسعاف - أرشيفية
مطروح- حسن مشالى

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أنقذ عدد من الأهالى مساء اليوم الجمعة، طفلة عمرها 3 سنوات من الغرق، أثناء قيامها بالسباحة بحمام سباحة بمارينا فى محافظة مطروح، وتم نقلها من قبل الأهالي إلى مستشفى العلمين وحالتها العامة متوسطة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بلاغا من مستشفى  العلمين بوصول "أسيل س ع" 3 سنوات مقيمة القاهرة، عن طريق الأهالى، وتبين من التحريات الأولية أثناء محاولتها السباحة بحمام سباحة بمارينا وتم إنقاذها وحالتها العامة متوسطة، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

 

 


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