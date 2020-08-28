إقالة مسئولين بـ"FDA" بسبب تصريحات خاطئة عن بلازما المتعافين

كتبت: نهال أبو السعود

تمت إقالة اثنين من كبار خبراء العلاقات العامة الذين يقدمون المشورة لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية من مناصبهما بعد تصريحات خاطئة حول علاج بلازما الدم لكورونا، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

قرر الدكتور ستيفن هان رئيس إدارة الغداء والدواء بإقالة إميلى ميلر، المتحدثة الرسمية باسم الوكالة، وصدر قرار إقالتها بعد 11 يوما فقط من توليها العمل بعد أن نالت توصية من البيت الأبيض وكانت سابقا تعمل فى مجال الاتصالات لحملة إعادة انتخاب السناتور تيد كروز وكصحفية.

أخطر الدكتور هان القيادة العليا في F.D.A. يوم الجمعة أن ميلر لن تكون المتحدثة الرسمية باسم الوكالة ، وأنه سيعين شخصًا ليحل محلها بصفة مؤقتة.

جاء قرار ميلر بعد يوم واحد من إنهاء وزارة الصحة والخدمات الإنسانية المسئولة عن إدارة الغذاء والدواء عقد مستشار العلاقات العامة الذى نصح الدكتور هان بتصحيح التعليقات المضللة حول فوائد بلازما الدم لـ Covid- 19.

قال المستشار، واين إل باينز انه أوصى هان بتصحيح السجل الذى قال إنه لم يتم إخباره بسبب إلغاء عقده. قال باينز: "إذا لم يقل مسؤول فيدرالى شيئًا صحيحًا، واختار التوضيح والقول أن الانتقاد مبرر"، ونفت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أن يكون عقد باينز قد فُسخ بسبب مشاركته فى رسائل البلازما.

من جانبه غرد ترامب أن "الدولة العميقة" فى إدارة الغذاء والدواء كانت يبطئ تطوير الأدوية. كما غردت السكرتير الصحفى للبيت الأبيض بأن الرئيس سيعقد مؤتمرا صحفيا فى اليوم التالى "بشأن اكتشاف علاجى كبير".