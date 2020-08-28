اليوم السابع
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إصابة شابين فى حادث سير بمنطقة شرق النيل ببنى سويف

الجمعة، 28 أغسطس 2020 10:15 م
إصابة شابين فى حادث سير بمنطقة شرق النيل ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب شابين بكسور في أماكن متفرقة من الجسم بحادث سير وقع، اليوم الجمعة، إثر إنقلاب توك توك أمام محطة وقود بقرية العلالمة بطريق شرق النيل القديم ببني سويف، وتقلتهما سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي " وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف اليوم الجمعة بلاغا بوقوع حادث سير على طريق بنى سويف الكريمات القديم .

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف ياسر .حزص 20 سنة، عامل، مقيم عزبة علي حمودة بالعلالمة، بإشتباه كسر بالقدم الايسر، وعصام .ص.س، 30 سنة، عامل، مقيم العلالمة، بإشتباه كسر بالفخذ الأيسر والذراع الأيمن الى مستشفى بنى سويف التخصصى.

 

 

 

 

 


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