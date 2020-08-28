أوقاف بنى سويف: 2475 مسجدا تستقبل المصلين اليوم لأداء صلاة الجمعة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الشيخ محمد محمود ابو حطب وكيل وزارة الأوقاف في بني سويف جاهزية بـ2475 مسجد لأداء صلاة الجمعة اليوم، من خلال الأئمة وخطباء المساجد المعتمدين لدى الوزارة، وسط إجراءات احترازية وقائية ضد فيروس كورونا .

وقال الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بنى سويف، إن مديرية الأوقاف أنهت استعداداتها لإعادة إقامة صلاة الجمعة منذ إعادة فتح الصلوات اليومية.

وأضاف الدكتور محمد أبو حطب لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع علامات على السجاد داخل المساجد لإرشاد المصليين بأماكن جلوسهم مشيرا إلى أنه لن يسمح بالدخول سوى بارتداء الكمامات.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف لـ"اليوم السابع"، انه سيتواجد موظفين من مديرية الأوقاف أمام المساجد فى كل صلاة جمعة لإرشاد المصليين بأماكن الجلوس الخاصة بهم مشيرا إلى أنه سيتم توجيه المصلين إلى أقرب مسجد لهم فى حال اكتمال المسجد الموجودين أمامهم.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أنه تم إبلاغ أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.