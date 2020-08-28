اليوم السابع
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أوقاف القليوبية: 600 ألف مصلى أدوا الجمعة اليوم وسط اجراءات احترازية مشددة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:37 م
أوقاف القليوبية: 600 ألف مصلى أدوا الجمعة اليوم وسط اجراءات احترازية مشددة محافظ القليوبية يؤدي صلاة الجمعة
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية أوقاف القليوبية بقيادة الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف، أن مساجد المحافظة المخصص لها أداء صلاة الجمعة اليوم أدي بها الصلاة ما يقرب من 600 ألف مصلي أدي صلاة الجمعة، بعد تعليقها أكثر من خمسة أشهر بسبب جائحة كورونا.

وأشارت المديرية، في بيان لها اليوم، أنها خصصت 2000 مسجد على مستوى المحافظة، ما بين مسجد جامع ومسجد كبير، لاستقبال المصلين، كما شددت على مراعاة علامات التباعد والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياه، وعدم فتح الأضرحة، وعدم السماح بصلاة الجنازة بالمسجد أو أي مناسبات اجتماعية أو دعاية انتخابية بأية صورة من الصور.

فيما شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أول صلاة للجمعة من مسجد ناصر بمدينة بنها في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وجاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والامنية بالمحافظة.

 

أداء صلاة الجمعة

أداء صلاة الجمعة

 

صلاة الجمعة بالقليوبية
صلاة الجمعة بالقليوبية

 

صلاة الجمعة بمساجد القليوبية
صلاة الجمعة بمساجد القليوبية

 

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

 

محافظ القليوبية يؤدي صلاة الجمعة
محافظ القليوبية يؤدي صلاة الجمعة

 


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