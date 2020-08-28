اليوم السابع
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أمين الفتوى يطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية: ليس رفاهية.. فيديو

الجمعة، 28 أغسطس 2020 11:31 ص
أمين الفتوى يطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية: ليس رفاهية.. فيديو أمين عام الفتوى
كتب رامى محيى الدين

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قال أمين الفتوى بدار الإفتاء الشيخ فهمي عبد القوي، إن الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا أمر واجب ويجب الأخذ بالأسباب.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، إن صلاة الجمعة ليست كغيرها من الصاوات فهي تقام في يوم الجمعة الذي قال عليه النبي محمد صل الله عليه وسلم : «خير يوم طلعت عليه الشمس».

وأضاف الشيخ فهمي عبدالقوي، أمين الفتوى، بدار الإفتاء، إن الإجراءات الاحترازية ليست رفاهية خاصة أن عدم الالتزام بها سيترتب عليه ضرر، ومن قواعد الشرع الشريف دفع الضرر مقدم  على جلب المنفعة.

وأوضح أن أمين الفتوى بدار الإفتاء أن جميع المصلين يجب أن يرتدوا الكمامات مع واصطحاب مصلية لكل مصلي والالتزام بالمسافات الآمنة في الصلاة وإذا وجدت المسجد ممتلئا لا تحاول أن تخترق الإجراءات الاحترازية وأن تصلي في مكان بخارج المسجد أو تذهب إلى مسجد أخر.

 

 


الفتوى

صلاة الجمعة

الإجراءات الاحترازية

كورونا

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