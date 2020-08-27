97% نسبة إنجاز الشكاوى الخاصة بالمنظومة الحكومية في سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

أجرى الدكتور أحمد سامى القاضى، نائب محافظ سوهاج، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بإدارتى خدمة المواطنين بمركزى طهطا وجهينة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور على رفاعى رئيس مركز ومدينة طهطا، وأحمد البدرى رئيس مركز ومدينة جهينة، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وأوضح " القاضى" أن تلك الزيارة تأتى لمتابعة سير العمل بإدارات خدمة المواطنين، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والموظفين، مؤكدا توفير كافة الاحتياجات التى تساعد إدارات خدمة المواطنين فى القيام بدورها على أكمل وجه، والمساهمة فى الارتقاء بالخدمات المقدمة.

واستمع نائب المحافظ إلى عرض لأهم الشكاوى الواردة ومعدلات الأداء ونسب الإنجاز ومتابعة الشكاوى الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز المحافظة فى الشكاوى الخاصة بالمنظومة بلغت 97%، وأن نسبة إنجاز الشكاوى المقدمة إلى إدارات خدمة المواطنين بمجالس المدن والأحياء والمديريات الخدمية بلغت 90%.

ووجه نائب محافظ سوهاج خلال الجولة بضرورة تفعيل الربط الإلكترونى بين إدارات خدمة المواطنين والمراكز التكنولوجية لتحقيق أكبر معدلات لإرضاء المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أنه سوف يتم تنظيم زيارات دورية ومفاجئة لإدارات خدمة المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، لافتا إلى نقل إدارة خدمة المواطنين بمجلس مدينة طهطا إلى الدور الأرضى بمبنى الوحدة، وذلك تيسيرا على المواطنين من كبار السن وذوى الإعاقة.



نائب المحافظ يتفقد خدمة المواطنين بطهطا وجهينة



نائب المحافظ يتفقد خدمة المواطنين بطهطا وجهينة



نائب المحافظ يتفقد خدمة المواطنين بطهطا وجهينة



نائب المحافظ يتفقد خدمة المواطنين بطهطا وجهينة



نائب المحافظ يتفقد خدمة المواطنين بطهطا وجهينة