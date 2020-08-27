95 % نسبة حضور الطلاب بامتحان الدور الثانى بالثانوية العامة فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تنفيذ تعليمات الوزارة بالتنسيق مع المحافظة وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب، والحفاظ على التباعد والحرص على ارتداء الكمامات والتأكد من استلام الطلاب لأدوات التعقيم .

وذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستعداد جميع اللجان لامتحان الدور الثانى من الثانوية العامة وتفعيل البروتوكول بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان الثانوية العامة، وكذا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة وانتظام سير عملية الامتحانات، وتنظيم دخول الطلاب فى طابور متباعد عبر بوابات التعقيم وتوزيع كمامات وواقيات للأحذية وجل مطهر وغطاء الرأس بالإضافة إلى الكشف الحراري وتطبيق خطة تأمين الطلاب صحياً ووقائياً ضد فيروس كورونا المستجد، والتصدى بقوة وحزم للغش بكل أشكاله وأنواعه، والتأكيد على عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب أو العاملين باللجان.

وأشار إلى انتهاء خامس أيام الإمتحانات حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين بمادة اللغة الأجنبية الأولى بالشعبة العامة 1213 طالبا وطالبة حضر 1155 وتغيب منهم عدد 58 بنسبة حضور بلغت 95%، قاموا بأداء الإمتحانات لمدة ثلاث ساعات خلال الفترة من 10.00 ص وحتى 1.00 ظهرا فى عدد 19 لجنة.

كما تم متابعة الامتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط غرف العمليات في الإدارات المختلفة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية المركزية من خلال شبكة فيديو كونفرنس داخلية بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية والوزارة للٱطمئنان على وصول أوراق الأسئلة وسير الامتحانات .

وتم تأمين اللجان بالكامل بمعرفة قوات من الشرطة من خارج اللجان وفي محيطها وٱنتهت جميع الإمتحانات في موعدها المحدد وفقاً للجداول المعلنة، وجاري إرسال أوراق الإجابة إلى لجان النظام والمراقبة.