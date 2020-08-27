5 مدن بالقليوبية تسجل "صفر" كورونا و14 إصابة جديدة بالمحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بمدن ومراكز القناطر الخيرية وبنها وغرب شبرا الخيمة وطوخ وقها وكفر شكر، فيما سجلت 5 مدن ومراكز أخرى صفر إصابات بفيروس كورونا، هي الخانكة والعبور، وشرق شبرا الخيمة، وشبين القناطر وقليوب ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة، وحتى اليوم الخميس، عند 9234 حالة إصابة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم الخميس، وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 724 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 627 حالة، وبنها 2407 حالات، وشرق شبرا الخيمة 1191 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1138 حالة، وشبين القناطر 729 حالة، وطوخ 1024 حالة، وقليوب 678 حالة، ومدينة قها 47 حالة، وكفر شكر 450 حالة إصابة.

فيما أعلنت صحة القليوبية تسجيل 3 مستشفيات مركزية كانوا قد تم تخصيصهم ضمن 13 مستشفى على أرض المحافظة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهم مستشفيات "بنها التعليمى، الخانكة المركزى، القناطر الخيرية الركزى"، ليقدموا الخدمة الطبية العادية للمواطنين والبدء فى تنفيذ قوائم الانتظار للعمليات الجراحية التي تم تسجيلها من قبل.