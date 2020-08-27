وكيل الرياضة بالإسماعيلية: نحارب الفكر المتطرف بالاشتراك مع الأزهر والكنيسة

الإسماعيلية – صبرى غانم

قال سامى عبدالحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسماعيلية فى تصريح خاص لـ اليوم السابع ان طرق محاربة ومواجهة الأفكار المتطرفة للجماعات الإرهابية، وكيفية منعهم من تجنيد الأطفال واستغلالهم في أعمال العنف وزرع الفكر المتطرف فيهم، من خلال مراكز الشباب في أنحاء مصر عامة وفى محافظة الاسماعيلية خاصة انه يوجد فى محافظة الاسماعيلية 10 فروع لمديرية الشباب والرياضة يضموا اكثر من 113 مركز شباب و43 نادى رياضى تخدم الشباب فى مختلف الانشطة الرياضية والثقافية والادبية والدينية والسياسية ومحاربة الافكار المتطرفة بتكليفات من الدكتور وزير الشباب والرياضة وخطة وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية ومن خلال المراكز والنوادى وبالتنسيق والتعاون مع الازهر الشريف والكنيسة والاوقاف وجامعة قناة السويس يتم وضع خطط على مستوى عال لتنظيم انشطة دينية للشباب والنشئ وتربيتهم ونشأتهم على الوطنية وحب الوطن وذلك من خلال تنظيم عدة لقاءات وندوات للشباب والنشئ على مستوى المحافظة فى جميع مراكز الشباب والنوادى التابعة لفروع المديرية وذلك باستضافة علماء من الازهر الشريف وشيوخ من الاوقاف وقساوسة من الكنيسة لاجراء فعاليات حوارية بين الشباب ورجال الدين ويتم حثهم على حب الوطن والمحافظة عليه وحثهم على عدم الانسياق وراء مروجى الشائعات وعدم اتباع افكارهم الهدامة التى تضر بالشباب والنشئ.

واضاف سامى عبدالحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسماعيلية كما تهدف البرامج والانشطة المختلفة فى مديرية الشباب والرياضة فى الاسماعيلية الى تنمية وعى الشباب وتوسيع ادراكهم ومعرفة مايخطط لهم من قبل الجماعات الارهابية المتطرفة وذلك بالتنسيق والتواصل المستمر مع الازهر والكنيسة والاوقاف من خلال عقد الندوات والدورات من خلال 10فروع للمديرية كما يشاركنا ايضا فى هذه المهمة القومية للشباب والنشئ جامعة قناة السويس وذلك عن طريق القاء محاضرات من الاساتذة من كليات التربية والاداب والعلوم الانسانية مساهمة من الجامعة فى تنمية وعى الشباب على مستوى محافظة الاسماعيلية.

وأضاف سامى عبدالحليم أنه تماشيا مع وزارة الشباب والرياضة بيتم استضافة علماء من مشيخة الازهر والاوقاف والكنيسة وجامعة قناة السويس وذلك لاجراء لقاءات حوارية مباشرة مع الشباب والنشئ وذلك بهدف معرفة مايحاك لمصر من مؤامرات تنظمها الجامعات الارهابية.

وأكد أنه تم اقامة حوالى 50 ندوة ولقاء ودورة لحوالى 2500 شاب ونشئ بمراكز الشباب على مستوى المحافظة ومازالت الندوات واللقاءات مستمرة للشباب والنشئ لجماية مصرنا الحبيبة من المخربين كما يشارك اعضاء مراكز الشباب والنوادى على مستوى المحافظة فى المناسبات القومية واعياد اكتوبر لحثهم على حبهم لمصر والاعتزاز بها.



