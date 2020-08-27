وزير الأوقاف يحذر من الغفلة عن سموم خلايا التطرف النائمة.. ويؤكد: الثمن باهظ

كتب على عبد الرحمن

حذر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، من الخلايا النائمة التى تعادى الوطن قائلاً:"الغفلة عن سموم الخلايا النائمة خطأ كبير وثمنه باهظ ولو بعد حين".

وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات اليوم :"مهما حاولت الخلايا النائمة تغيير جلودها فإنها مكشوفة تبدو البغضاء من أفواههم ولتعرفنهم فى لحن القول"

وأشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بقوة المصريين وانتمائهم للوطن، قائلاً:"وحدة الشعور الوطنى وقوة الانتماء حيرت أعداء الوطن".

وقال جمعة: "لكل زمن طبيعته ، ولكل حرب أسلحتها، ومن دخل حربًا غير متسلح بأحدث أسلحتها العصرية كان مآله الخسران لا محالة، كمن دخل عصر الطائرات والدبابات والغواصات متسلحا بسيفه وخيله ورجله لا غير، أو واجه حاملات الطائرات، والصواريخ عابرة القارات، والطائرات المسيرة بالعربة الحربية القديمة، ومن دخل حربا دون أن يعرف أسلحة عدوه ويتفوق عليه فيها دخل حربًا خاسرة لا محالة".

وتابع جمعة فى خاطرة سابقة له: "غير أن الأدهى والأمر أن عدونا غير شريف، لا دين له، ولا خلق له، ولا حياء له، ولا شرف له، ولا عهد له، ولا ذمة له، سلاحه الغدر والخيانة، والكذب والشائعات، والأراجيف والافتراءات، مما يتطلب تفكيرا غير نمطي ولا تقليدى فى مواجهة الفكر الشيطانى لجماعات التطرف والإرهاب تلك، وأن نعمل على تعرية هذه الجماعات فكريًا وأيدلوجيا سواء فى الواقع الذى لا أثر لهذه الجماعات فيه أم في عالمهم الوهمي لنضيق عليهم الخناق حتى في خيالاتهم".