هولندا تبلغ عن 4 حالات إصابة بكورونا للمرة الثانية بعد التعافى

كتبت فاطمة خليل

أبلغ الأطباء في هولندا عن 4 حالات إصابة بعدوى ثانية لفيروس كورونا بعد التعافي، وقال هارالد ويتشجل، المتحدث باسم المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة، أنه تم تأكيد ما لا يقل عن 4 حالات إصابة بفيروس كورونا مرة أخرى بالتسلسل الجيني في هولندا، بحسب موقعي إنسايدر و "nbcnews."

ويأتي ذلك بعد أن أبلغ العلماء في هونج كونج عن أول حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 33 عامًا وأبلغت بلجيكا عن حالة ثانية تصاب بالفيروس مرة ثانية، وهو ما يؤكد أنه لا توجد مناعة دائمة لمن يصاب بالفيروس ليصبح عدد الحالات المصابة للمرة الثانية حول العالم 6 حالات.

و جميع حالات الإصابة الأربعة في هولندا كانت حالات خفيفة، على الرغم من أنه تم توثيق كل منها لدى مرضى تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، والذين يميلون إلى الإصابة ببعض مضاعفات فيروس كورونا تتراوح الفترات الزمنية بين العدوى الأولى والثانية في المرضى في هولندا من أسابيع إلى أشهر.

وقد تم الإبلاغ عن 4 حالات الإصابة مرة أخرى، كلها في كبار السن في هولندا.





وتشترك العديد من حالات الإصابة مرة أخرى في سمات مشتركة: فقد كانت العدوى خفيفة ، أو حتى بدون أعراض، مما يشير إلى أنه من غير المحتمل أن تكون العدوى مرة أخرى شديدة، وأن المرض الأولي للشخص، حتى لو لم يحميه تمامًا من إعادة العدوى، ساعد في حمايتهم من بعض أقسى آثار الفيروس، إذا مرضوا مرة ثانية.

وقال العلماء أنه لمجرد أن عددًا قليلاً من حالات إعادة الإصابة بـ COVID-19 قد بدأت في الظهور بين أكثر من 23.9 مليون حالة موثقة من فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، فهذا لا يعني أن العدوى الأولية لا تفعل شيئًا لحماية الناس من الأمراض المستقبلية، أو أن اللقاح لن يساعد في إنهاء الوباء.