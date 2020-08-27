نيويورك تايمز: الجمهوريون يصرون على أن ترامب وحده القادر على وقف الفوضى

كتبت ريم عبد الحميد

علقت صحيفة "نيويورك تايمز" على مؤتمر الحزب الجمهورى المستمر حتى اليوم الخميس لإعلان ترشيح الرئيس دونالد ترامب رسيما فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، وقالت إن الجمهوريين يصرون على أن ترامب وحده القادر على وقف الفوضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن أمريكا التى وصفها العديد من المتحدثين أمس، الأربعاء، فى المؤتمر الوطنى للحزب الجمهورى، لم تبدو كمكان مرغوب، بل بدت عنيفة ويغيب عنها القانون فى بعض المناطق.

ورأت الصحيفة أن حجتهم بأن الرئيس ترامب وحده يمكنه حماية الأمريكيين من هذا المصير معقدة بسبب حقيقة مؤلمة، هو أنه المسئول فى الوقت الحالى عن الظروف الحالية التى تحدث عنها أنصاره، ويريدون جميعا إبقائها، على حد قولها.

وقال نائب الرئيس مايك بنس أمام جمهور المؤتمر إن أمريكا تحتاج إلى أربع سنوات أخرى من الرئيس دونالد ترامب.

واستخدم الجمهوريون الليلة الثالثة من مؤتمرهم أمس لتضخيم التحذيرات من العنف وانعدام القانون فى ظل القيادة الديمقراطية، فى محاولة للاستفادة من الاضطرابات المتفاقمة فى ولاية ويكونسن لاستعادة الناخبين المعتدلين الذين قد يترددون فى منح الرئيس ترامب ولاية ثانية.

كما وجه الحزب نداءات إلى المحافظين اجتماعيا بالهجوم على الإجهاض وتوجيه اتهامات لأن الديمقراطيين ومرشحهم جو بايدن كاثوليك بالاسم فقط. كما كثفوا محاولاتهم لتعزيز ترامب بين النساء بشهادات تؤكد تعاطفه ومناصرته للمرأة فى مكان العمل، وأدلى بهذه الشهادات عدد من النساء العاملات معه وزوجة ابنه لارا ترامب.

وقال مايك بنس فى كلمته التى ألقاها فى بالتيمور إنه جو بايدن لم يقل الأسبوع الماضى كلمة واحدة عن العنف والفوضى التى تجتاح هذا البلد، وتعهد قائلا: سيكون لدينا قانون ونظام فى شوارع هذا البلد لكل أمريكى من كل عرق وعقيدة ولون.

ورأت نيويورك تايمز أن التركيز الشديد على أعمال الشغب بدت كاعتراف من قبل الجمهوريين بضرورة إعادة تأطير الانتخابات لجعل الاضطرابات الحضرية الفكرة الرئيسة وتحويل انتباه الناس عن وفيات وإصابة الملايين بكورونا.