موجز الرياضة من تليفزيون اليوم السابع..المقاولون يهزم الزمالك والأهلى أكثر الأندية تتويجا

قدم تليفزيون اليوم السابع، موجزا إخباريا جديدا، أعده رامى نوار وقدمه هشام عبد التواب وشروق وجدي، لاستعراض أبرز الأخبار الرياضية محليا وعالميا على مدار اليوم.

خطف المقاولون العرب 3 نقاط مهمة بعد الفوز على الزمالك 2/1، في الجولة الـ 22 من الدورى، ليرتفع رصيد المقاولون للنقطة ال 40 بينما يتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 42، أحرز هدفي المقاولون العرب لويس ادوارد في الدقيقة 13، ومحمد عصام في الدقيقة 92 وأحرز هدف الزمالك المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 73 من عُمر المباراة.

كما جاء في الموجز، تصدر النادى الأهلى ترتيب أندية العالم الأكثر تتويجاً بالبطولات في القرن ال 21 وفَقَاً لما نشره موقع "ترانسفير ماركت" الذي وضع الشياطين الحمر فى المركز الأول متفوقًا على كل أندية العالم، وجاءت القائمة.. (الأهلى 41 بطولة، بايرن ميونخ الألماني 40 بطولة، "لينكولن ريد" من جبل طارق 40 بطولة، برشلونة الإسباني 34 بطولة، بورتو البرتغالي 33 بطولة، "شاختار الأوكرانى" 33 بطولة، سيلتيك الأسكُتلندى 33 بطولة، "دينامو" الكرواتى 33 بطولة، “شيريف" المولودوفى 33 بطولة، أوكلاند سيتى النيوزيلندى 33 بطولة، ريال مدريد الإسباني 30 بطولة، باريس سان جيرمان الفرنسي 29 بطولة".

فيما أخطر اتحاد الكرة أندية الدورى الممتاز بإلغاء العمل بمسحات كورونا، والعمل باختبار الـ “رابيد تيست" بداية من الجولة المقبلة للدوري الـ 23 والتي انطلقت اليوم بإجراء الـ “رابيد تيست" للنادي الأهلي الذي يستعد لمباراة المصري البوسعيدي، وأجرى الجهاز الفني للأهلي واللاعبون تحليل دم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة، صباح اليوم الخميس، قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك وفقاً للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل انطلاق المباريات الرسمية فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

كشفت تقارير صحفية إسبانية، النهارده الخميس، أن Josep Maria Bartomeu رئيس برشلونة، مُستعد لتقديم استقالته من النادي الكتالوني في حالة وحيدة، وهى إذا ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني، علناً وأعلن استمراره مع البارسا، وعدم رغبته فى وجود الرئيس بمنصبه، كما كشفت تقارير صحفية، عن وصول والد النَجَم ليونيل ميسي، إلى مدينة مانشستر الإنجليزية، من أجل التفاوض مع مسئولى مانشستر سيتي، لانتقاله لصفوف السيتي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد قرار "ميسى" بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني.

حصد كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، على جائزة أفضل هدف فى الموسم المنتهى من بطولة دورى أبطال أوروبا، وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فوز رونالدو بجائزة أفضل هدف بفضل هدفه الثانى فى شباك أولمبيك ليون الفرنسي فى الدور الـ 16 من المسابقة، فى اللقاء الذي انتهى بفوز اليوفى بهدفين مقابل هدف، ولكنه ودع البطولة بعد خسارته ذهابا فى ليون بهدف..

وتفوق هدف رونالدو على أهداف لويس سواريز نجم برشلونة ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان وبقية اللاعبين، حيث كان هناك 10 أهداف تتنافس على لقب الأجمل.

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفنى لمنتخب فرنسا، إصابة الثنائي Paul Bogbaنجم مانشستر يونايتد الإنجليزى، وTanagy endo-mbelee لاعب توتنهام بفيروس كورونا، وده كان في المؤتمر الصحفي اللى عقده ديشامب اليوم الخميس، للإعلان عن قائمة منتخب فرنسا، اللى هيواجه منتخب السويد وكرواتيا يوم 5 و8 سبتمبر المقبل، في مسابقة دوري الأمم الأوروبية..

وقرر "ديشامب" استبعاد الثنائي من المُباريتين، وتم استدعاء كل من Adrian Rabio نجم يوفنتوس الإيطالي، والشاب Edwardo Cama-vinga لاعب ليل الفَرنسي بدلاً منهم.