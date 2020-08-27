محافظ جنوب سيناء يعقد إجتماعا لبحث ومناقشة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً بمقر الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس مدحت صلاح، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والمهندس الإستشارى جمال مهدي، ومدير مديرية الطرق السابق بالمحافظة، وكافة مديري الإدارات المعنية بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

وقال البيان اليوم الخميس، إن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قام بعرض المشروعات التي تقوم بها الهيئة بمدن المحافظة، وتم عرض الموضوعات التي تم تنفيذها و الجاري تنفيذها بمعرفة الهيئة الهندسية بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف البيان، تم الاتفاق على عرض هذه الموضوعات على وزير الاسكان والمرافق اثناء زيارته للمحافظة، وتم الاتفاق علي قيام المعنيين بالمحافظة والمعنيين بالهيئة الهندسية بمعاينة المشروعات علي أرض الواقع وذلك خلال الأسبوع القادم 30/8/2020 حتي 1/9/2020 .

وطلبت المحافظة من الهيئة الهندسية بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق المواقع والطرق الداخلية بمشروع الإسكان الإجتماعي.

وتم الاتفاق أنه ستقوم الهيئة الهندسية بالانتهاء من هذه الأعمال خلال الاسبوع القادم قبل زيارة الدكتور المهندس وزير الاسكان والمرافق، وتم عرض مشروع جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة بمدن (طور سيناء – راس سدر – شرم الشيخ) وسيتم افتتاح الجامعة هذا العام لدخولها ضمن تنسيق الجامعات الاهلية.

كما تم عرض نقل كمين الساحل بمدينة الطور على بعد حوالى 150متر اتجاه طريق مدينة شرم الشيخ وذلك قبل افتتاح جامعة الملك سلمان بالتنسيق مع الجهات الامنية وذلك لتوسعة الطريق أمام مدخل الجامعة