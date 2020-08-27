اليوم السابع
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محافظ القليوبية: 20 مليون جنيه لتطوير شارع فريد ندا ببنها

الخميس، 27 أغسطس 2020 06:49 م
محافظ القليوبية: 20 مليون جنيه لتطوير شارع فريد ندا ببنها محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، بدء أعمال تطوير شارع فريد ندا بمدينة بنها، بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وذلك بحضور كل من رئيس مدينة بنها، ومدير تطوير العشوائيات، والتطوير الحضري بالمحافظة، واستشاري المشروع ممثل الجهاز والشركة المنفذة، وذلك تزامنا مع احتفالات العيد القومي للقليوبية واستكمالا لأعمال مخطط تطوير مدينة بنها.

وخلال الزيارة تم اطلع المحافظ، على مخطط المشروع والذي يعمل على تحقيق السيولة المرورية بالشارع مع الاستفادة من كافة الفراغات الموجودة في تحقيق أماكن انتظار سيارات، علاوة على أعمال التنسيق الحضارى التى تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية وفقا لتوجيهات المحافظ المتكررة في هذا الشأن.

جدير بالذكر، أن مشروع تطوير شارع فريد ندا ممول من خلال الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 20 مليون جنيه كمرحلة أولى، والتي تبدأ من شارع هاني كامل حتى مطلع كوبري المصنع الحربي، يتبعها مباشرة المرحلة الثانية حتى مدخل الطريق الزراعي وتتضمن أعمال رفع كفاءة كافة الحدائق التي تمر بمسار المشروع لتصبح متنفساً حضاريا لأبناء المدينة.

يأتي هذا المشروع ضمن مخطط تطوير مدينة بنها والذي يهدف إلى الارتقاء الحضاري بالعاصمة.

 

تفقد أعمال تطوير شارع فريد ندا

تفقد أعمال تطوير شارع فريد ندا

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 

محافظ القليوبية يتفقد شارع فريد ندا
محافظ القليوبية يتفقد شارع فريد ندا

 


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شارع فريد ندا ببنها

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