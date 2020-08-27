اليوم السابع
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خالد صلاح
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محافظ الدقهلية بدء عمل أول شركة خاصة للنظافة لكنس الشوارع والميادين بالدقهلية

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:18 ص
محافظ الدقهلية بدء عمل أول شركة خاصة للنظافة لكنس الشوارع والميادين بالدقهلية عمل الشركة
فريق المحافظات

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  أعطى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم  إشارة البدء لتدشين عمل أول شركة نظافة خاصة للعمل فى كنس الشوارع والميادين ورفع القمامة بمحافظة الدقهلية.

 وأوضح الدكتور مختار ان الشركة تبدأ باكورة عملها بنطاق مدينه المنصورة حيث ينطلق 100 من العمال العاملين بالشركة فى شوارع وميادين المنصورة الرئيسية والفرعية لكنسها ورفع القمامة منها، موضحا انه تم تقسيم المدينه الى 8 قطاعات يتم العمل فيها على التوازى ، ويمارس عمال الشركة عملهم على فترتين ، صباحية ومسائيه ،يوميا حيث تبدأ الفترة الصباحية من السادسة الى الواحدة ظهرا ، والمسائية من الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء .

وقال محافظ الدقهلية ان انطلاق بدء عمل هذه الشركة اليوم جاء ضمن الجهود المبذولة لاجهزة المحافظة بهدف القضاء نهائيا على مشكله تراكمات القمامة بالشوارع والميادين حرصا على توفير بيئية صحية وآمنه لمواطنى الدقهلية وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات  اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفى مقدمتها خدمات منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بالمحافظات.

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