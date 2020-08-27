محافظ أسيوط ورئيس "العامة للاستثمار" يتفقدان بعض شركات منطقة عرب العوامر الصناعية

أسيوط -فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، يرافقه المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعض المصانع بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، وذلك خلال زيارته للمحافظة اليوم فى إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد.

جاء ذلك بحضور ياسر عباس رئيس خدمات المستثمرين بالهيئة والمهندس عصام البحيرى رئيس قطاع المناطق الحرة واللواء ناصر العبد رئيس الإدارة المركزية للأمن بالهيئة وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ومدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وسعيد سالم رئيس الإدارة المركزية لفرع خدمات الاستثمار بأسيوط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ولفيف من المعنيين بملف الاستثمار بأسيوط.

وتفقد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظ أسيوط عددًا من المشروعات والكيانات القائمة بالمنطقة الصناعية بعرب العوامر ومنها مصنع للمستلزمات الطبية وفرع شركة مياه غازية وشركة للصناعات الغذائية وتابع سير العمل بتلك الشركات وشاهعد خطوط الإنتاج بها، واستمع إلى شرح عن مراحل الإنتاج والتطور بتلك الكيانات التى توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة والتقى المسئولين عن تلك الشركات والعاملين بها مطالباً بالتوسع وزيادة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة بالمحافظة .

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار أهمية دعم المرافق واستكمال البنية التحتية للمناطق الصناعية بالمحافظة تمهيدًا لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الجديدة واستيعاب التوسعات، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع خطة للترويج لها على الخريطة الاستثمارية، وكذلك التنسيق بين المعنيين بملف الاستثمار بالمحافظة والهيئة للتيسير على المستثمرين وسرعة تذليل أى صعوبات قد تواجه مشروعاتهم .

وأعلن محافظ أسيوط عن تقديمه كل التسهيلات للمستثمرين بالمحافظة ودعمه الكامل للمناطق الصناعية وترفيقها لجذب استثمارات جديدية وإتاحة الفرصة للشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدا عقده لقاءات مستمرة مع رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة، لبحث مطالبهم واحتياجاتهم وتذليل كافة العقبات للتوسع فى تلك المشروعات ومضاعفة الاستثمارات، مشيرًا إلى الدعم الذى توليه الدولة والمحافظة لتشجيع الاستثمار وتنفيذ برامج التنمية بالمحافظة فى كافة القطاعات واستغلال المقومات الطبيعية والبشرية التى تذخر بها المحافظة.



جولة المحافظ ورئيس هيئة الاستثمار بالمحافظة



جولة المحافظ ورئيس هيئة الاستثمار بالمحافظة



جولة المحافظ ورئيس هيئة الاستثمار بالمحافظة



جولة المحافظ ورئيس هيئة الاستثمار بالمحافظة



جولة المحافظ ورئيس هيئة الاستثمار بالمحافظة



جولة المحافظ ورئيس هيئة الاستثمار بالمحافظة



جولة المحافظ ورئيس هيئة الاستثمار بالمحافظة