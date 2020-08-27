ليس الرئة فقط.. كيف يؤثر فيروس كورونا على جميع أعضاء الجسم

كتبت هند عادل

أكد خبراء بمعهد العلوم الطبية بالهند أن فيروس كورونا يمكن أن يؤثر على جميع أعضاء الجسم وليس وقد لا ترتبط الأعراض بالرئتين وغير مرتبطة تمامًا بشكاوى الصدر وشددوا على ضرورة إعادة تصنيف الحالات إلى فئات خفيفة ومتوسطة وشديدة على أساس أعراض الجهاز التنفسي فقط لتشمل إصابة الأعضاء الأخرى.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news أكد خبراء من المعهد إنه بعد ثمانية أشهر من ظهور COVID-19 ، تم تعلم الكثير ، وبالتالي يتم تغيير الاستراتيجيات من وقت لآخر، وأوضح الخبراء أنه التهاب رئوي فيروسي له العديد من المظاهر الأخرى التي تتجاوز الرئتين ويسبب العديد من المظاهر الرئوية الزائدة وهذا أساسًا لحقيقة أن هذا الفيروس يدخل إلى الخلية من خلال المستقبلات التي على الرغم من وجودها بكثرة في الشعب الهوائية والرئتين العلوية ، موجودة أيضًا في العديد من الأعضاء وبالتالي تتأثر الأعضاء الأخرى أيضًا.

وأوضح الخبراء “لقد رأينا العديد من المرضى الذين ظهرت عليهم سمات ليست في الغالب رئوية ولكن مظاهر رئوية إضافية وهناك عددًا كبيرًا من المرضى الذين قد يصابون بمظاهر قد تكون مصحوبة بمظاهر رئوية أو قد تكون بدون مظاهر رئوية.

وقدم الخبراء في البرنامج عددًا من الحالات التي تم فيها تصنيف المرضى على أنهم بدون أعراض أو معتدل COVID ولكن لديهم مظاهر خطيرة تهدد الحياة خارج الرئة مثل السكتة الدماغية ومشاكل القلب.

وطالب الخبراء بضرورة إعادة النظر في تصنيف مرضى كورونا إلى حالات خفيفة ومتوسطة وشديدة بناءً على أعراض الجهاز التنفسي فقط لدمج مشاركة أعضاء أخرى.

فهناك مجموعة كبيرة من المظاهر العصبية التي تم ربطها بـ COVID-19. في بعض المرضى ، يكون الدماغ متورطًا وقد يؤدي إلى التخثر ، مما يؤدي إلى السكتة الدماغية أو يمكن أن يسبب العدوى ويؤدي إلى التهاب الدماغ أو غيرها من المضاعفات.

وفي بعض الأحيان ، يمكن أن يتأثر نظام النبض الكهربائي للقلب الذي يؤدي إلى ضربات القلب في COVID-19 وهو محدود ذاتيًا ويتحسن بمرور الوقت لذلك قد لا يحتاج هؤلاء المرضى الذين يحتاجون عادةً إلى جهاز تنظيم ضربات القلب.