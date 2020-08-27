اليوم السابع
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قطع المياه عن حي شرق مدينة سوهاج مساء الجمعة لإجراء اعمال الصيانة

الخميس، 27 أغسطس 2020 10:32 ص
قطع المياه عن حي شرق مدينة سوهاج مساء الجمعة لإجراء اعمال الصيانة انقطاع مياه الشرب - أرشيفية
سوهاج ـ محمود مقبول

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أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن قطع المياه ببعض المناطق وضعفها بمناطق أخرى بحي شرق مدينة سوهاج وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة واربعين دقيقة مساء يوم الجمعة الموافق 28 اغسطس الجاري وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 29 أغسطس ولمدة ستة ساعات للقيام بأعمال الصيانة وتركيب محركات ولوحة توزيع كهرباء جديدة بمحطة مياه سوهاج غرب المرشحة.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تهيب المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

من ناحية أخرى انتهت ورشة الملابس الجاهزة بشركة مياه الشرب ولصرف الصحي بسوهاج من تصنيع 5067 قطعة ملابس للعامين بالشركة لاستخدامها خلال العام 2020/2021 صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف ان الزى تم تصنيعه للفنيين والعمال والمحصلين والقراء والسائقين والكيميائيين والمهندسين وافراد الامن وأخصائي خدمة العملاء.

واشار رئيس مياه سوهاج ان الزى تم تصنيعه طبقاً للمواصفات القياسية للسلامة والصحة المهنية بهدف تامين بيئة العمل للعاملين بالشركة وقد تنوعت هذه القطع ما بين بدلة افرول وبدلة افرول 2 قطعة وتيشيرت وبالطو وبطلون وقميص وجاكت وكرفات بتكلفة تبلغ مليون جنيه تقريباً.

 

 


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