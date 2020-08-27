اليوم السابع
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الخميس، 27 أغسطس 2020 02:55 م
خالد صلاح
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قادة الانقلاب فى مالى يطلقون سراح الرئيس المعزول

الخميس، 27 أغسطس 2020 02:47 م
قادة الانقلاب فى مالى يطلقون سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا رئيس مالى المعزول
باماكو (رويترز)

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قال جبريلا مايجا المتحدث باسم المجلس العسكرى فى مالى، اليوم الخميس إن قادة الانقلاب أطلقوا سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا.

 

وأضاف مايجا "أطلق سراحه هذا الصباح، وأعيد إلى منزله"، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

 


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