قادة الانقلاب فى مالى يطلقون سراح الرئيس المعزول

باماكو (رويترز)

قال جبريلا مايجا المتحدث باسم المجلس العسكرى فى مالى، اليوم الخميس إن قادة الانقلاب أطلقوا سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا.

وأضاف مايجا "أطلق سراحه هذا الصباح، وأعيد إلى منزله"، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.