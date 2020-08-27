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فيديو يوثق لحظة غرق يخت بعد اندلاع حريق به بالقرب من السواحل الإيطالية

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:07 ص
فيديو يوثق لحظة غرق يخت بعد اندلاع حريق به بالقرب من السواحل الإيطالية غرق يخت على السواحل الإيطالية
كتب هيثم سلامة

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وثقت لقطات التقطها خفر السواحل الإيطالي يختا محترقا يغرق تحت سطح البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل جزيرة سردينيا الإيطالية، حيث تم إنقاذ 17 فردا على متنه منهم 8 سائحين و9 من أفراد الطاقم. 

غرق يخت قرب السواحل الإيطالية (2)

ووفقا لموقع يورو نيوز، قال مسؤولو خفر السواحل إنهم أنقذوا 17 شخصا من السفينة التي احترقت وصعد منها الدخان بعد اختفائها في المياه يوم الثلاثاء الماضى، وشارك في العملية زورقان لخفر السواحل وطائرة هليكوبتر.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية، فإن اليخت الذي يبلغ طوله 50 متراً ، ليدي إم إم ، كان متوجهاً من  جزيرة كابري إلى جزيرة سردينيا بإيطاليا عندما اندلع حريق على متنه.

غرق يخت قرب السواحل الإيطالية (1)
 
وأوضحت التقارير، أن اليخت كان على متنه 17 فردا ، بمن فيهم 8 سائحين من كازاخستان و9 آخرين من أفراد الطاقم ، قد تركوا السفينة بالفعل وكانوا في قارب أصغر عند وصول خفر السواحل.

غرق يخت قرب السواحل الإيطالية (3)

 


يخت

السواحل الإيطالية

حرق يخت

اندلاع النيران في يخت

جزيرة سردينيا

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