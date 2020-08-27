فى ثالث ليالى مؤتمرهم.. الجمهوريون يخيرون الأمريكيين بين ترامب والفوضى

خير الجمهوريون في الليلة الثالثة من مؤتمرهم الأمريكيين بين انتخاب الرئيس دونالد ترامب لفترة جديدة في اقتراع الثالث من نوفمبر المقبل أو مواجهة الفوضى إذا ما وقع اختيارهم على منافسه الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس السابق، وبعث المتحدثون برسالة قوية تتعلق بالقانون والنظام، مصورين ترامب على أنه داعم لإنفاذ القانون وسط احتجاجات على إطلاق الشرطة النار على الأمريكي الأسود جاكوب بليك في ولاية ويسكونسن.

واعتبر مايك بنس نائب الرئيس أن انتخاب ترامب لولاية جديدة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القانون والنظام والنجاعة الاقتصادية، محذرا من أن بايدن لا يعدو كونه مجرد واجهة لليسار المتشدد، وقال بنس في خطاب توج الليلة الثالثة للمؤتمر "الحقيقة الصعبة هي أنك لن تكون بأمان في أمريكا جو بايدن".

وانضم ترامب إلى بنس على المنصة بعد الخطاب ترافقه السيدة الأولى ميلانيا حيث هتف الحشد "أربع سنوات أخرى".

ووصف الديمقراطيون تركيز ترامب على القانون والنظام على أنه مسعى لصرف الانتباه عما يقولون إنه سوء تعامل الرئيس مع جائحة فيروس كورونا، التي أودت بحياة أكثر من 178 ألف أمريكي وأفقدت ملايين الأشخاص وظائفهم.

وتحدث بنس عند نصب فورت مكهنري التذكاري الوطني في بالتيمور بولاية ماريلاند.

وسعى بنس إلى إعادة تشكيل الرؤية المتعلقة بالاقتصاد متجاهلا إلى حد بعيد ملايين الوظائف المفقودة بسبب الجائحة. وعلى الرغم من تأخره عن بايدن في استطلاعات الرأي، يحصل ترامب على تقييم أعلى من منافسه الديمقراطي فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية.

وقال بنس "الأسبوع الماضي قال جو بايدن "لا توجد معجزة قادمة... ما لا يفهمه جو على ما يبدو هو أن أمريكا دولة المعجزات ونحن على الطريق الصحيح للحصول على أول لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا بحلول نهاية هذا العام".

وأضاف "الرئيس ترامب وضع أمتنا على طريق الحرية والفرص منذ اليوم الأول لهذه الإدارة. لكن جو بايدن سيضع أمريكا على طريق الاشتراكية والانحدار".

وكلف ترامب نائبه بنس بالمسؤولية عن تعامل إدارته مع الجائحة في أيام الوباء الأولى، غير أنه سرعان ما بات واجهة البيت الأبيض في التعامل معها وتعرض لانتقادات لتقليله من خطر الفيروس.

واتهم الديمقراطيون ومنتقدون آخرون الجمهوريين بمحو الخطوط الفاصلة بين السياسات الحكومية والحزبية بشكل غير لائق خلال المؤتمر.

وكان بنس حاكما لولاية إنديانا وعضوا في الكونجرس. وهو مسيحي محافظ عمل حلقة وصل رئيسية بين ترامب والناخبين الإنجيليين فضلا عن كونه جزءا مؤثرا من القاعدة السياسية للجمهوريين.

وفي مؤتمر الحزب الديمقراطي الأسبوع الماضي، حذر بايدن ونائبته في بطاقة الترشح، السناتور كامالا هاريس، الأمريكيين من منح ترامب أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض.