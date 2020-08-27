فوز محروس أبو فاطمة بمنصب نقيب الأطباء البيطريين فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت اللجنة العامة نتائج إنتخابات نقابة البيطرين فى المنوفية ، والتي أقيمت ، بمقر مبنى إتحاد المهن الطبية ، عن فوز الدكتور محروس أبو فاطمة بمنصب نقيب الأطباء وفوز أربعة مرشحين بمقاعد العضوية.

وأظهرت النتائج النهائية حصول الدكتور محروس أبو فاطمة، على منصب نقيب البيطرين بإجمالي أصوات 184 صوت ، وحصل الدكتور هاني شمس على منصب عضو مجلس نقابة الأطباء البيطرين بأصوات قدرها 242 صوت ، كما حصل الدكتور أحمد غلاب على عضوية مجلس النقابة بإجمالي أصوات بلغت 249 صوت.

كما أظهرت نتائج انتخابات نقابة البيطرين في المنوفية، عن حصول الدكتور أمير باقوش عن عضوية مجلس النقابة بإجمالي أصوات 142 صوت، كما حصل الدكتور محمد فتحي بعضوية نقابة البيطرين تحت السن بإجمالي أصوات بلغت 172صوت.