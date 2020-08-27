عضو بنقابة الأطباء: 6 آلاف طبيب تقدموا بطلبات صرف إعانة الإصابة بكورونا

كتبت آية دعبس

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد من تقدم من الأطباء المصابين بفيروس كورونا المستجد، للحصول على المستحقات المالية من النقابة وصل إلى ما يقرب من 6 آلاف طبيب، مشيرا إلى أنه تم الصرف لحوالى 608 أطباء حتى الآن، بعد مراجعة كل التقارير الطبية المُقدمة من الأطباء.

وكانت قد قالت النقابة العامة للأطباء، إن اتحاد المهن الطبية قام بتسليم الدعم المالي لعدد 608 طبيب أصيب بفيروس كورونا المستجد باجمالي 12 مليون و160 ألف جنيه منذ بداية الجائحة إلى الآن، وحاليا يتم مراجعة طلبات الدعم المقدمة من (2520) طبيب آخرين وإرسالهم للاتحاد تمهيدا للصرف بعد العيد.

وأوضحت الدكتورة إيمان سلامة، مقررة اللجنة الاجتماعية بمجلس النقابة، فى بيان، أنه جار مراجعة طلبات الدعم من اسر الشهداء تمهيداً لإجراءات الصرف حيث تم استلام 15 طلب دعم وفى انتظار الطلبات الأخرى.

وأشارت عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة بدعم الأطباء المصابين بفيروس كورونا بمبلغ 20 الف جنيه، تصرف من اتحاد المهن الطبية ودعم أسر الشهداء من الأطباء جراء الأصابة بالفيروس بمبلغ 100 الف جنيه تصرف مناصفة من الاتحاد ونقابة الاطباء.

وأضافت: يعد الدعم المالي مشاركة من النقابة في تحمل جزء من الأعباء عن الأطباء المصابين وتشجيعاً لهم لما بذلوه في محاربة الوباء ودعماً لأسر الشهداء، كما نجدد المطالبة بحقوق الأطباء فى بدل عدوى عادل ومعاش استثنائى لأسر الشهداء وتعويض مالى مناسب لهم.