ضبط 65 ألف كمامة كورونا مجهولة المصدر بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مديرية أمن الجيزة في ضبط كمية كبيرة من الكمامات الطبية المصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر المعدة للبيع بحوزة أحد الأشخاص بالجيزة، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" .. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمـــن الجيزة - قيام (عاطل سن 26 "له معلومات جنائية"، مُقيم بمنطقة المنصورية بدائرة المركز) بإدارة منزله بذات المنطقة كمصنع لتصنيع كمامات القماش من خامات رديئة ومجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (25 ألف كمامة "مُعدة للبيع"- 40 ألف كمامة "تحت التجهيز"- 20 بكرة أستيك - ماكينة كبس لحام - جهاز كمبروسر- رول قماش- ألف كرتونة للتعبئة) بحوزة المتهم ، وبمواجهته إعترف بنشاطه غير المشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.