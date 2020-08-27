ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت العيون الساهرة فى ضبط نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، حيث بلغ حجم تعاملاته خلال عام 4 مليون جنيه مصرى طبقاً للفحص المستندى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام (سائق متواجد حاليا بإحدى الدول العربية ، شقيقه "عاطل" - مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الثانى وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ( 4.000.000 مليون جنيه مصرى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.