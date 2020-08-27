اليوم السابع
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شاهد عيان يكشف تفاصيل مقتل خبير تجميل والعثور على جثته فى بهتيم

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:15 م
شاهد عيان يكشف تفاصيل مقتل خبير تجميل والعثور على جثته فى بهتيم جثة - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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قال شاهد عيان، في واقعة مقتل خبير تجميل، يقيم في بولاق الدكرور، إن سيدة تعمل في مجال التجميل وزوجها، استدرجاه إلى منطقة بهتيم بالقليوبية، للاستيلاء منه على مبلغ مالى، وأنهيا حياته وتخلصا من جثته.

أضاف شاهد العيان، أن أفراد أسرة الضحية اكتشفوا اختفاءه، وإغلاق هاتفه المحمول، وبدأوا في البحث عنه، وبعد مرور 3 أيام تلقوا اتصالا يفيد العثور على جثته، مضيفا أن المجنى عليه يمتلك محل كوافير ببولاق الدكرور، وكان يقدم برنامجا لفنون التجميل بقناة فضائية.

وعقب العثور على جثة المجنى عليه، نسق ضباط مديرية أمن القليوبية، مع ضباط مديرية أمن الجيزة، وتوجهت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور، وألقت القبض على المتهم وزوجته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة بهتيم في القليوبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة خبير تجميل يقيم في بولاق الدكرور، وأشارت التحريات إلى تورط سيدة وزوجها في ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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