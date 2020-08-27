سكرتير محافظة الأقصر يتابع تجهيزات ميكنة الخدمات الحكومية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد السكرتير العام لمحافظة الأقصر محمد عبدالفتاح آدم، اجتماعا مع رؤساء مجالس المدن ومديري المراكز التكنولوجية بمدن المحافظة، لمتابعة التجهيزات الخاصة لتطبيق منظومة ميكنة الخدمات الحكومية بالمراكز التكنولوجية التابعة للمحافظة، بحضور العميد طاهر أحمد الحنفي ، مدير مشروع ميكنة المحافظة بوزارة التخطيط.

وخلال الاجتماع قدم العميد طاهر أحمد الحنفي ، مدير مشروع ميكنة المحافظة بوزارة التخطيط، شرحا حول خطط ميكنة الخدمات الحكومية بشكل كامل، والتي تتيح للمواطنين إنهاء معاملاتهم واستصدار وثائقهم، دون الحاجة إلى التوجه إلى المقار الحكومية، مشيرا إلى أنه يجري تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظة تمهيدا لتطبيق منظومة ميكنة الخدمات الحكومية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح السكرتير العام لمحافظة الأقصر، أن المحافظة تستعد لتطبيق منظومة ميكنة الخدمات الحكومية في أقرب وقت بدعم من وزارة التخطيط، لتقديم الخدمات الحكومية إليكترونياً ومن بينها تجديد تراخيص البناء، وتراخيص المحال التجارية، وتوصيل المرافق الدائمة، بما يسهم في التسهيل والتخفيف على المواطنين ورفع كفاءة العمل الإدارى والارتقاء بالخدمات الحكومية.

وكان قد عقد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر الاجتماع الأول، لدراسة مشروع ميكنة الأصول المملوكة للدولة، ووضعها على قاعدة بيانات الحكومة المصرية، بحضور محمد عبد الفتاح السكرتير العام لمحافظة الاقصر ومديرى إدارات الأملاك والتفتيش المالى والإدارى ومنظومة التحول الرقمى بديوان عام المحافظة، وناقش نائب المحافظ، خلال الاجتماع، الخطوات التى تم اتخاذها بمشروع ميكنة الأصول، موجهًا بالحفاظ على أملاك الدولة وتنظيم العمل، بالشكل الذى يتيح المناخ المناسب للاستغلال الأمثل لها فى المشروعات التنموية والخدمية، وحتى تكون بمثابة بنك معلومات للمحافظة.

كما وجه باستمرار القيام بحصر أصول وممتلكات المحافظة للعمل على استغلالها مع تجميع البيانات وإعداد قاعدة معلومات وتسجيلها إلكترونياً لجميع الاصول غير المستغلة بالمحافظة، وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قد وجه بتكوين فريق عمل منظومة ميكنة إدارة أصول وأملاك المحافظة، وذلك فى إطار المشروع القومى لتكامل بيانات الدولة ومتابعة الإجراءات المتخذة لإنشاء واستكمال منظومة ميكنة إدارة الأصول المملوكة للدولة.



سكرتير محافظة الأقصر يتابع تجهيزات تطبيق منظومة ميكنة الخدمات الحكومية (1)



سكرتير محافظة الأقصر يتابع تجهيزات تطبيق منظومة ميكنة الخدمات الحكومية (2)



سكرتير محافظة الأقصر يتابع تجهيزات تطبيق منظومة ميكنة الخدمات الحكومية (3)