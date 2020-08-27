سفير مصر بلبنان يلتقى سعد الحريرى ونبيه برى ورؤساء أحزاب سياسية

رسالة بيروت - إيمان حنا

التقى السفير المصري بلبنان الدكتور ياسر علوي مع دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب، والرئيس سعد الحريري، والشيخ عبد اللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية.

كما أجرى سفير مصر بلبنان اتصالات ولقاءات خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية شملت وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، والرئيسين تمام سلام ونجيب ميقاتي، في إطار الجهود المصرية للمساعدة على إنهاء الفراغ الحكومي والتعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقا للأصول الدستورية وفي مقدمتها الاستشارات النيابية الملزمة، وبما يلبي تطلعات الشعب اللبناني ويتيح استعادة دعم المجتمع العربي والدولي، والبدء بتجاوز الأزمة الممتدة وحالة الاستعصاء السياسي التي يعاني منها لبنان الشقيق منذ اكثر من 10 أشهر.



لقاءات سفير مصر بلبنان



ياسر علوي سفير مصر بلبنان والشيخ عبد اللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية