رئيس مدينة إسنا يقود جولات على مشروعات لوحات توزيع الكهرباء بالدير والطوايع

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، جولة ميدانية اليوم الخميس، لتفقد عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المركز، وذلك في ظل توجهات الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وتوجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية وتذليل أى عقبات تواجها داخل نطاق مدنهم.

وشملت الجولة مشروع إنشاء تفقد لوحة توزيع كهرباء الطوايع بمدينة إسنا والتي تم إنشاءها بقرار تخصيص رقم 250 لسنة 2008 على مساحة 1500م2 بتكلفة 55 مليون جنيه تقريبا بجهد (11 ألف ك .ف .أ) وذلك لتعزيز قدرة الكهرباء ومعالجة ضعف التيار الكهربي ببندر اسنا وقري الجبل وقري جنوب إسنا.

كما تفقد سليمان، مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء الدير التي تم إنشاءها بقرار تخصيص رقم 455 لسنة 2001 على مساحة 250م2 بتكلفة 75 مليون جنيه تقريبا بجهد (11 ألف ك .ف .أ) وذلك لتعزيز قدرة الكهرباء ومعالجة ضعف التيار الكهربي بقرى شرق اسنا بداية من الشغب شمالا حتى الحلة جنوبا، وتفقد مشروع إنشاء كوبري الطوايع أعلى ترعة الرمادي والجاري إنشائه بعرض 10م وحمولة 70 طن بتكلفة 5 ملايين تقريبا ليكون محور بديل لدخول مدينة إسنا من الناحية الغربية واستحداثا لشوارع جديدة وبديلة، لفك الإختناق بقلب إسنا.

وخلال الجولة وجه رئيس مركز إسنا، الإدارة الهندسية والاملاك بإزالة المعوقات بالطريق الشرقي لترعة أصفون أمام لوحة توزيع الكهرباء وتوسعة الشارع لإدراجه بخطة الرصف ليكون بديلا للطريق النمسا الغربي ورصد أعمدة إنارة لهذا الطريق، كما تم تفقد كوبري المشاة الجاري إنشاءه بجوار موقف الأقاليم أعلى ترعة أصفون الذي سيتم إنشاه بعرض 2م وحمولة 30طن بتكلفة 2 مليون تقريبا لربط الجانب الشرقي بالجانب الغربي وسهولة الوصول لموقف الاقاليم وتسهيل على المواطنين لانتقال بين مواقف السيارات.



رئيس مدينة إسنا يقود جولات على مشروعات لوحات توزيع الكهرباء



لوحات توزيع الكهرباء



مشروعات لوحات توزيع الكهرباء