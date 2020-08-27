رئيس جهاز التمثيل التجارى: 3.5 مليار دولار تبادلا تجاريا بين مصر والميركسور

كتب محمد شرقاوى

قال أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى، تعليقا على الإعفاء الجمركى لـ 600 سلعة، إن هناك عملية تفاوضية مع الأطراف المعنية ودول الميركسور.

وأضاف مغاورى فى مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الإعفاء الجمركي الكامل لـ600 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور من ضمنها الأسمنت والموالح والزيوت المعدنية والغاز الطبيعى، اعتبارًا من أول شهر سبتمبر المقبل، وذلك فى إطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع، والذى يضم كلا من البرازيل والارجنتين وأروجواي وباراجواي، مضيفا أن هناك دراسات محددة راعت معدل النمو في الدول الموقعة لاتفاقية التجارة الحرة.

وتابع: "تم الاتفاق على 5 جداول للسلع والقائمة الأولى دخلت التنفيذ الفوري بعد توقيع الاتفاقية"، مضيفا أن حجم التبادل التجاري 3.5 مليار دولار بين مصر ودول الميركسور، مؤكدا أننا نستورد سلعا استراتيجية من دول الميركسور منها السكر والقهوة والذرة وفول الصويا والدواجن وذلك في إطار السلع الاستراتيجية للأمن الغذائي، موضحا أن مصر تعمل على ترشيد الواردات وتصدر الأعشاب والتوابل والخضر والفاكهة والقطن والمنسوجات والزيتون والتمر.