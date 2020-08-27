حملات بيئية تتحفظ على مغسلتين للسيارات شرق الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى ثان المنتزه شرق الإسكندرية، حملات مكبرة لمجابهة المخالفات البيئية، حيث تم شن حملة للوقوف على مدى الالتزام بالمعايير والاشتراطات الواردة بقانون البيئة وتعديلاته، وتنفيذ قرارى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 1750 لسنة 2017، و823 لسنة 2018.

وأشار حى المنتزه فى بيان له اليوم، إلى أن الحملة جاءت تنفيذا لتعليمات اللواء ضياء الدين عبدالحميد، رئيس حي ثان المنتزه، وشارك بها الجهات المعنية (مدير إدارة الرصد البيئي بالمنتزه ثان، وكيل المتابعة الميدانية، ممثلي الإيرادات ورخص المحلات، ممثل عن الرصد البيئي بمحافظة الإسكندرية).

وقد استهدفت الحملة رصد المخالفات البيئية بمختلف المنشآت التجارية بشارع (جمال عبد الناصر، موريتانيا، سلمان الفارسى، المندرة بحرى)، حيث تم فرض غرامات فورية وعمل إنذارات والتفتيش على التراخيص الخاصة بالمحال التجارية والإشغال والإعلانات ومدى وجود حاويات لجمع المخلفات بالمحال التجارية ومدى تناسبها مع حجم المنشأة ونشاطها، وتم التحفظ على عدد من المضبوطات، كما تم تحرير محاضر بالمخالفات التى تم ضبطها والتي من أهمها عدم وجود حاويات لجمع المخلفات أمام المنشآت التجارية وإلقاء المياه بالطريق العام مما يتسبب فى إتلاف الطرق.

من جهة أخرى وتحت إشراف المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول وتوجيهاتها، قامت وحدة الإزالة والتدخل السريع ، ومحمد شلبي بالرصد البيئي بالمحافظة، والتنفيذيين والمعاونين لهم بالاستجابة للشكوى الواردة للحى بشأن تواجد مغسلتين سيارات بشارع العاشر وشارع 30 سيدى بشر قبلى.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 2 مغسلة، كما تم التحفظ على عدد 1 تروسيكل فرز يقوده أحد فارزي القمامة.



حملات بيئية



حملات بيئية