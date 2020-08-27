حقوق حلوان تنظم مؤتمرا حول الجوانب القانونية للأنشطة الفضائية سبتمبر المقبل

تنظم كلية الحقوق بجامعة حلوان، المؤتمر العلمى السابع تحت عنوان الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية للأنشطة الفضائية، حيث تعمل كلية الحقوق بالبحث عن موضوعات جديدة تحظى باهتمام المجتمع، باعتبارها مؤسسة علمية بحثية رائدة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتورة فاطمة الرزاز عميد الكلية وتحت إشراف الدكتور محمود حجازى وكيل الكلية والمنسق العام للمؤتمر، والدكتور محمد على مقرر المؤتمر.

وتبدأ فعاليات المؤتمر فى تمام الساعة العاشرة يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020، وذلك بقاعة الدكتور حسن حسنى بالحرم الجامعى وعبر برنامج زووم لمن لا يتمكن من الحضور.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض ودراسة الجوانب الاستراتيجية للأنشطة الفضائية، ودراسة وبيان دور وكالة الفضاء المصرية فى تحقيق أهداف مصر القومية، إلى جانب إلقاء الضوء على التشريعات الوطنية والدولية فى مجال الأنشطة الفضائية، ومساندة الجهود الوطنية لريادة الفضاء.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور منها، استراتيجيات الفضاء، ووكالة الفضاء المصرية ودورها فى تحقيق اهداف مصر القومية، بالاضافة إلى القواعد القانونية الدولية المنظمة للانشطة الفضائية، والقواعد المنظمة لأنشطة الفضاء الوطنية، ومناقشة قواعد القانون العام والأنشطة الفضائية، إلى جانب المحور المدنى والاجتماعى، والمحور الاقتصادي، والنظام القانونى لعقود التصنيع والإطلاق والبث بالأقمار الصناعية، كذلك مناقشة إدارة المخاطر المصاحبة للأنشطة الفضائية.