حصاد الوزارات.. التأمينات تبدأ صرف معاشات سبتمبر الثلاثاء المقبل

كتب مايكل فارس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء، أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم: