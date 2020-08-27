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حصاد الوزارات.. التأمينات تبدأ صرف معاشات سبتمبر الثلاثاء المقبل

الخميس، 27 أغسطس 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. التأمينات تبدأ صرف معاشات سبتمبر الثلاثاء المقبل اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
كتب مايكل فارس

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء، أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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