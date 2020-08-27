حصاد الوزارات.. التأمينات تبدأ صرف معاشات سبتمبر الثلاثاء المقبل

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء، أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
حصاد الوزارات.. التأمينات تبدأ صرف معاشات سبتمبر الثلاثاء المقبلالخميس، 27 أغسطس 2020 05:00 م
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
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