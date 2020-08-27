وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في العاصمة بشكل حاد بعد الإصابات العنقودية المتعلقة بالكنائس والتجمعات الجماهيرية في وسط سول في 15 أغسطس. وجاءت الإصابات الأخيرة من تجمعات جديدة في المنطقة الجنوبية الغربية من المدينة.

كما تم تحديد إصابات جديدة في الكنائس في جميع أنحاء العاصمة ، ومستشفى في الجناح الغربي من جانج سيو ومؤسسة تعليمية رياضية في شمال سول ، وفقًا للبيانات .

ومن بين ال 154 حالة جديدة ،جاءت 65 حالة، أو 42.2 % ، من طرق عدوى غير معروفة ، مما جعل السلطات على أهبة الاستعداد بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد من خلال هذه الإصابات .

وقالت بارك يو مي ، مديرة الخدمات للصحة العامة في المدينة في مؤتمر صحفي، إنه من أجل تخفيف الانتشار، من المهم تتبع مسارات المرضى الذين لم يتم تحديدهم بعد بسرعة. ونحن نخطط لإعطاء الأولوية لتوسيع فريق العمل للدراسة الوبائية وحظر المصادر المعدية.

وكانت كوريا الجنوبية قد أبلغت عن 441 حالة جديدة ، بما في ذلك 434 إصابة محلية ، مما يرفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 18706 ، وفقًا لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها حالات الإصابة بالفيروس يوميًا في البلاد 400 حالة منذ 7 مارس عندما تم الإبلاغ عن اصابات جماعية في المنطقة الجنوبية الشرقية من اقليم شمال كيونج سانج ودايجو.

