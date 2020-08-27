تنفيذ 165 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحى فى البحيرة بتكلفة 14 مليار جنيه

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة فى مشروعات مياه الشرب بمدن ومراكز المحافظة، وذلك اتساقا مع توجه الدولة المصرية لتلبية احتياجات المواطنين من المرافق الحيوية، التى تمس حياتهم اليومية، خاصة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والذى يمثل أولوية ملحة، حيث ظهر هذا جليًا فى حجم الاعتمادات المالية لهذا القطاع الحيوى، الذى يمس الحياة اليومية للمواطنين والتى بلغت 14 مليارا و68 مليون جنيه خلال عامين لتنفيذ 165 مشروعا عملاق لمياه الشرب والصرف الصحى، منهم 137 مشروعا تابعا للجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بإجمالى مبلغ 10 مليارات و618 مليون جنيه، و28 مشروعا بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة بإجمالى مبلغ 3 مليارات و450 مليون جنيه.

وتم الانتهاء من 86 مشروعا منهم، وجارى العمل بـ79 مشروعا آخر بتكلفة 5 مليارات و528 مليون جنيه، يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإحداث طفرة كبيرة فى مشروعات مياه الشرب والصرف بمدن ومراكز المحافظة.

وأكد محافظ البحيرة حرصه على متابعة الموقف التنفيذى لتلك المشروعات أولاً بأول للالتزام ببرنامجها الزمنى المحدد والمواصفات الفنية المقررة، مشيرًا إلى أنه بانتهاء كافة المشروعات الجارى تنفيذها، سيتم القضاء على ضعف وانقطاع المياه بكافة المناطق، وتلبية وتوفير احتياجات المواطنين من مياه الشرب النقية ووصولها إلى جميع المناطق بأطراف القرى والعزب والنجوع والمناطق النائية والمحرومة.