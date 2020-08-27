تفاصيل استقالة المفوض التجارى بالاتحاد الأوروبى من منصبه بسبب مخالفة قواعد كورونا

كتبت: هناء أبو العز

أعلن المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي فيل هوجان، استقالته بسبب انتهاكات قواعد كورونا في وطنه أيرلندا، وقال هوجان، موضحًا هذه الخطوة: "لقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الجدل حول زيارتي الأخيرة إلى أيرلندا سوف يصرف انتباهي عن عملي كمفوض للاتحاد الأوروبي وسيقوض عملي في الأشهر المهمة المقبلة".

وتعاني رئيسة اللجنة أورسولا فون دير لاين، من أول اضطراب كبير في فريقها بعد تسعة أشهر من توليها المنصب، ولم ترد إلا بإيجاز شديد على تفسير هوجان مساء الأربعاء، حيث قالت: أنا أحترم قراره، كان عضوا قيما ومحترما في اللجنة، وأضافت: أتمنى له كل التوفيق في مستقبله.

وقال هوجان لمحطة RTE الأيرلندية: "استقلت من نفسيـر، ولم أنتظر قرارات رئيس اللجنة، ولم أخالف أي قوانين ، ولم أخالف أي قواعد ، لكني لم أتبع الإرشادات .

المفوض التجاري هو أحد أهم المناصب في سلطة بروكسل القوية ، حيث إنه مسؤول عن التفاوض على الاتفاقيات التجارية مع الشركاء في جميع أنحاء العالم نيابة عن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، و لم يكن واضحًا في البداية من الذي يجب أن يتولى منصب هوجان وما إذا كان سيكون هناك أي تغييرات كبيرة في الموظفين، حيث يمكن لأيرلندا اقتراح مفوض جديد لأن كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 ممثلة في المفوضية.

واتهمت الحكومة الأيرلندية المفوض بارتكاب العديد من الانتهاكات الوبائية خلال إقامته الأخيرة في وطنه،على سبيل المثال ، حضر هوجان وحوالي 80 شخصًا آخر عشاء شركة جولف في أحد الفنادق في غرب أيرلندا، و هذا ينتهك الحد الأعلى للاجتماعات المطبقة هناك.

وكان وزير الزراعة الأيرلندي دارا كاليري قد استقال من منصبه لحضور نفس الحدث.

كما تتهم وزارة الصحة في دبلن هوجان بانتهاك إجراءات الوباء بعد دخوله أيرلندا برحلات. وبحسب روايته الخاصة ، فقد ضُبط بهاتفه المحمول خلف عجلة القيادة.

ووصفت الحكومة الأيرلندية استقالة هوجان بأنها "المسار الصحيح" ، حتى لو كان قرارًا صعبًا بالنسبة له شخصيًا.

وجاء في بيان وقعه رئيس الوزراء مايكل مارتن ، من بين آخرين: نتحمل جميعًا مسؤولية دعم الصحة العامة والامتثال للإرشادات واللوائح .

تولى هوجان منصب المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي في الأول من ديسمبر، وقبل ذلك ، كان مسؤولاً عن السياسة الزراعية للاتحاد الأوروبي في مفوضية الاتحاد الأوروبي التي يرأسها جان كلود يونكر.، وفي أوائل الثمانينيات ، أدار الخبير الاقتصادي مزرعة عائلته مؤقتًا قبل أن يصبح عضوًا في البرلمان وبعد ذلك ، من بين أمور أخرى ، وزير البيئة.

هوجان سياسي ومفاوض ذو خبرة، في الآونة الأخيرة ، تم تداول الإيرلندي كمدير عام جديد محتمل لمنظمة التجارة العالمية ، ومع ذلك ، وبسبب تأجيل تعيين منصب جديد في منظمة التجارة العالمية ، قرر عدم الترشح.

وكمفوض تجاري ، استثمر هوجان الكثير من الوقت في المشروع لحل النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتفاوض مؤخرًا على صفقة مع واشنطن لتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة. وقبل فترة وجيزة ، تخلت الولايات المتحدة عن تشديدها المقصود من التعريفات العقابية على المنتجات من ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ومن الموضوعات المهمة الأخرى لهوجان اتفاقية التجارة المخطط لها بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا العظمى والمراجعة الأساسية للسياسة التجارية الحالية للاتحاد الأوروبي.