تسجيل 622 إصابة جديدة بكورونا وست حالات وفاة بين الفلسطينيين

رام الله (رويترز)

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، تسجيل 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وست حالات وفاة بين الفلسطينيين، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الكيلة فى بيان صحفى إن حالات الوفاة الجديدة كانت لمواطنين فوق الستين من بلدة إذنا وبلدة ترقوميا فى الخليل وبلدة عتيل بطولكرم وبلدة جبع فى القدس ومن قلقيلية، بالإضافة إلى مواطن من قطاع غزة.

وأضافت الكيلة أن محافظة الخليل تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 265 حالة تلتها القدس بإجمالى 139 إصابة، إضافة إلى 20 إصابة فى قطاع غزة بينما توزعت باقى الإصابات على مناطق مختلفة فى الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى أن هناك 26 من المصابين "فى غرف العناية المكثفة، بينهم أربعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالى الإصابات بين الفلسطينيين منذ بدء انتشار فيروس كورونا فى مارس بلغ 27397 إصابة تعافى منها 18819 فيما بلغت حالات الوفاة 158 حالة.