تراجع طفيف للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط هبوط 9 قطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% خاسراً 3.05 نقطة ليصل إلى مستوى 7951.99 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.25% رابحاً 22.18 نقطة ليصل إلى مستوى 8731.59 نقطة، وبلغ حجم التداول 157.3 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال.

وهبطت 9 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.50%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.47%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.45%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.34%، ثم قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والبنوك بنسبة 0.08%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.04%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.80%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.91%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.80%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.55%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.48%.

وقفز 112 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اللجين" بنسبة 9.02%، ثم سهم "شمس" بنسبة 7.80%، ثم سهم "الأهلي للتكافل" بنسبة 5.38%، فيما تراجع 61 سهماً على رأسها سهم "بتروكيم" بنسبة 3.33%، ثم سهم "ساب" بنسبة 1.79%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 1.39%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 248.9 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن توقيعها اتفاقية تمويل مرابحة مشترك بقيمة 9 مليارات ريال سعودي لمدة 7 سنوات، وتتضمن الجهات الممولة كلا من البنك الأهلي التجاري، بنك البلاد، مصرف الراجحي، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الفرنسي، البنك السعودي البريطاني، وسيتم تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.