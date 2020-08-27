تحرير 23 محضر مخالفة تموينية وبيئية لمحال تجارية بدون ترخيص بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، الحملات التموينية، بالمرور الميدانى على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق وعلى أماكن عرض متطلبات واحتياجات المواطنين، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين والصحة والجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والقضاء على الغش التجارى والتدليس وظاهرة احتكار المواطنين.

وبمتابعة إدارة التفتيش الادارى للأسواق بناء على اللجنة المشكلة بالقرار 281 والخاصة بمراقبة الأسواق وضبط الأسعار برئاسة العقيد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد 23 مخالفة عبارة عن 6 محاضر مخالفات صحة وسلامة مهنية و6 محاضر مخالفات عدم وجود شهادات صحية و8 محاضر تموينية متنوعة و3 محاضر بيع مواد أعلاف ومخصبات زراعية بدون ترخيص.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على كافة القطاعات والتى تقدم الخدمات للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح رئيس المدينة، أن تلك الحملات تأتى فى إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.