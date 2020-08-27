اليوم السابع
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بومبيو يعلن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران 20 سبتمبر المقبل

الخميس، 27 أغسطس 2020 05:59 م
بومبيو يعلن إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران 20 سبتمبر المقبل مايك بومبيو
كتب سمير حسنى

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر حسابه على تويتر قبل قليل، أن بلاده بصدد إعادة العقبوات المفروضة على إيران بحلول 20 سمبتمبر المقبل.

وكان  وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قال أمس الأربعاء، إن من المتوقع أن تطبق الولايات المتحدة آلية تتيح العودة لفرض جميع العقوبات الأمريكية على إيران قريبا، بعد أن رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة واشنطن تمديد حظر الأسلحة على إيران.

ولإعادة فرض العقوبات، ستقدم الولايات المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن الدولى المؤلف من 15 دولة حول عدم امتثال إيران للاتفاق النووي، رغم انسحاب واشنطن منه فى 2018.

 


ايران

مايك بومبيو

وزير الخارجية الامريكي

العقوبات الامريكية على ايران

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