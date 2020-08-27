بعد سنة ونصف مراقبة.. ضبط عصابة للإتجار بالمخدرات عابرة للحدود فى أوروبا

كتبت: هناء أبو العز

بعد سنة ونصف من المراقبة المستمرة، تمكن ضباط المخدرات فى دول ألمانيا والنمسا وسويسرا، من القاء القبض على شبكة للإتجار بالمخدرات مكونة من 14 شخصا، وبحوزتهم 74 كيلوجرامًا من الماريجوانا، وحوالي 2 كيلوجرام من الكوكايين و160 ألف يورو نقدًا.

وكشفت الشرطة عن تفاصيل القضية، حيث تلقت السلطات في وايبلينجن، بلاغات ضد مواطن بلغارى ألبانى يبلغ من العمر 39 عامًا وشريكه البالغ من العمر 43 عامًا في ربيع العام الماضى، وانتقل بعد ذلك إلى أوفنباخ بألمانيا ومن هناك نظم تهريب المخدرات في جنوب ألمانيا.

وتم أخيرًا مصادرة 65 كيلو من الماريجوانا تم نقلها في شاحنة في موقف سيارات تابع للشركة في شتاينهايم في مايو 2020، واعتقل ثلاثة رجال من بينهم سائق الشاحنة البالغ من العمر 34 عاما ومنسق النقل.

وفي غضون ذلك، نظم المشتبه به البالغ من العمر 39 عامًا العديد من رحلات المخدرات بين ألمانيا والخارج مع أحد أفراد أسرته وقام بتزويد العملاء بالكوكايين والماريجوانا في جنوب ألمانيا وفي منطقة الحدود السويسرية النمساوية.

و في النمسا ، تم القبض عليه أخيرًا مع 5.5 كيلوجرامات من الماريجوانا في السيارة.

وأخيرًا ، هاجم المحققون في كارلسروه ، واعتقلوا زوجًا ألبانيًا من الإخوة والمتواطئين ووجدوا 2.4 كيلوجرامًا من الماريجوانا و 1.1 كيلوجرامًا من الكوكايين، ودخل اثنان من سائقي البريد السريع والشخص البالغ من العمر 43 عامًا إلى الشبكة بعد ذلك بقليل.

وفي بداية يوليو ، تم القبض على رجلين يبلغان من العمر 25 و 19 عامًا في لودفيغسبورغ ولينفيلدن-إشتيردينجن ، وفي أغسطس تم القبض على رجلين آخرين يبلغان من العمر 33 و 34 عامًا في لودفيغسبورج.

ولا يزال عضو واحد على الأقل من العصابة هاربا.