انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12ساعة بسبب أعمال تحويل الخطوط

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى "الحى السابع – الحى السادس – المنطقة الأولى – جامعة الأزهر– مستشفى التأمين الصحى– إمتداد رمسيس 1 و 2 – الجبل الأخضر" لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة الرابعة عصر غدا الجمعة وحتي الساعة الرابعة فجر يوم السبت.

وذلك نظراً لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لتنفيذ أعمال كبارى بمنطقة مدينة نصر الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم بشارع الخليفة القاهر مع شارع الطيران.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.