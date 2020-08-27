المصريون يحققون مليون و500 الف خطوة فى مبادرة "تحدى خطواتنا معاً"

كتبت ياسمين يحيى

استطاع 27 مصريا مشاركون فى مبادرة تحدى ( خطواتنا معا ) لدعم حركة الأولمبياد الخاص الدولى من أجل تحقيق 52 مليون خطوة مع ختام يوم 29 أغسطس الجارى، من تحقيق مليون و500 ألف خطوة من بين 40 مليون خطوة تحققت حتى اليوم وقبل يومين فقط من انتهاء المبادرة الإنسانية ، والتى شهدت مشاركات وإقبال منقطع النظر من العديد من الجنسيات المقيمة على أرض دولة الإمارات أوخارجها.

واحتل الفراعنة المركز الخامس بين أعداد المشاركين واحتل فريق الإمارات المركز الأول نظرا للعدد الكبير المشارك يليها الهند في المركز الثاني ،ثم فلسطين وجمهورية الكونغو ومن بعدهم مصر ثم باكستان ، الأردن ، انجلترا ، جنوب أفريقيا وباقى الجنسيات الأخرى.

وتراجع ترتيب أحمد الصياد ليحتل المركز الثانى برصيد 314222 خطوة بعد يوم واحد من تصدرة قائمة المنافسين ، حيث تقدم عليه المتسابق الهندى برصيد 362114 خطوة ، ولازالت المناقسات حامية بين المتسابقين خلال ما تبقى من أيام التحدى .