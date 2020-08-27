اليوم السابع
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المصاب بكورونا للمرة الثانية يكتسب مناعة ضد الأعراض الحادة.. أستاذ مناعة يوضح

الخميس، 27 أغسطس 2020 12:21 ص
المصاب بكورونا للمرة الثانية يكتسب مناعة ضد الأعراض الحادة.. أستاذ مناعة يوضح الدكتور عبد الهادي مصباح
ماجد تمراز

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قال الدكتور عبد الهادى مصباح، أستاذ المناعة، إن هناك الكثير من التساؤلات لدى المواطنين حول عودة الإصابة مرة أخرى بالفيروس، ومدى فاعلية اللقاحات تجاه الإصابة الثانية، مشيرا إلى أن هناك تقارير أكدت أن أحد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وبعد فترة مرور 4 أشهر أصيب مرة أخرى بالفيروس، موضحا أن هذه فرصة مناسبة لمعرفة السبب وراء ذلك وأسباب الانتكاسة الصحية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc، أن العلماء اكتشفوا أن الإصابة الثانية للمواطن، لم تكن بنفس تأثير الإصابة الأولى، حيث كانت الأعراض أقل حدة عما ظهر في الوقت الماضي، وهذا يعني أن الجسد اكتسب مناعة إلى حد ما من الفيروس، وليس تغير جيني في الفيروس.

وأوضح، أن الإصابة بفيروس كورونا بكافة أشكاله يتطلب نفس طريقة التعامل والمواد التي يحتاجها الجسم لتقوية المناعة والتصدي لفيروس، سواء أصاب الجهاز التنفسي أو الهضمي، وهناك من 30% إلى 35% بعد أن يتعافى الشخص من الفيروس تظل الأعراض 4 أسابيع أو أكثر، وهناك أعراض تظل مستمرة لفترة أطول مثل الكحة وانعدام الشم والتذوق.


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