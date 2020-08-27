المؤبد لـ"أب" ذبح ابنتيه بسبب شكه في سلوكهما بالحوامدية

كتب كريم صبحى – أحمد عبد الهادى

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى بمعاقبة مندوب مشتريات بالسجن المؤبد بتهمة قتل ابنتيه لشكه في سلوكهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي وعضوية المستشارين المستشارين أحمد همام وأحمد حسني وأمانة سر أحمد رفعت وأحمد فتحى .

اعترف المتهم "نصر " أثناء استجوابه أمام جهات التحقيق من النيابة والمباحث، أنه ارتكب الجريمة لشكه في سلوك بناته وأنهما على علاقة عاطفية بشابين .

وعن يوم الجريمة، تحدث المتهم قائلا: "أخدت سكينا من المطبخ، وبعدين طلبت منهم الاتنين يخرجوا معايا علشان نروح نشتري حاجات، وكنا في قطعة أرض زراعية بالقرب من الترعة، والوقت كان الصبح ومكنش في حد، طلبت منهم يقعدوا شوية علشان أستريح، وكان ضهرهم ليا، طلعت السكين ودبحتهم في دقيقة، قتلت البنت الكبيرة الأول والصغيرة بعدها بثواني، ولما خلصت واطمنت أن هما ماتوا، روحت على القسم، واعترفت بكل حاجة".

وأحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنايات بعد أن نسبت إليه التحريات والتحقيقات تهمة القتل العمد لبناته، وحرزت النيابة سلاح الجريمة "سكين"، وتم عرض جثث الضحايا على الطب الشرعى لتشريحهما لبيان أسباب الوفاة .

تعود أحداث الواقعة عندما ذبح ابنتيه بزعم أن سلوكهما سيئ وتربطهما علاقة غير شرعية بأحد الشباب، حيث استدرجهما من منزله في الحوامدية إلى منطقة زراعية قريبة منه وذبحهما، وألقى جثتيهما في ترعة الحوامدية.

تلقى قسم شرطة الحوامدية، بلاغا من "ن.ع"، 52 عاما، حاصل على مؤهل متوسط، ومحال على المعاش، باستدراج ابنتيه إلى ترعة الحوامدية وذبحهما لسوء سلوكهما وعلاقتهما مع أحد الشباب بالمنطقة.

وانتقلت قوة أمنية وبالفحص عثر على جثتين لفتاتين في العقد الثالث من عمرهما مصابتين بجروح قطعية بالرقبة وطعنات متفرقة بجسديهما، ونقلت الجثتان إلى المشرحة.