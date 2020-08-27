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الشباب والرياضة بالوادى الجديد تبدأ تنفيذ المبادرة الرئاسية "دراجتك صحتك"

الخميس، 27 أغسطس 2020 07:40 م
الشباب والرياضة بالوادى الجديد تبدأ تنفيذ المبادرة الرئاسية "دراجتك صحتك" دراجاتا-أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن بهاء الدين أحمد شوقى، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ المبادرة الرئاسية "دراجتك صحتك" لأبناء المحافظة.

وأكد بهاء، تنفيذ المبادرة على أرض الواقع لأبناء المحافظة من خلال معرض للدراجات سيقام فى 20 سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومحافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، على أن تطرح الدراجات لأبناء المحافظة بنظام التقسيط بدون فائدة.

وأضاف بهاء، أن المديرية بصدد تجهيز موقع المعرض لعرض الدراجات الهوائية لأبناء المحافظة، كما يجرى حاليًا حجز الدرجات عبر موقع الوزارة.

وكان أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يوم 16 أغسطس الجاري، أن الوزارة تستعد حاليا لإطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة دراجتك -صحتك خلال الأيام القليلة القادمة، كما أن الوزارة تدرس فتح منافذ جديدة لتوزيع الدراجات بمختلف المحافظات تيسيرا على المواطنين على أن الحجز سيستمر عبر البوابة الإلكترونية للوزارة بما يضمن الشفافية والفرص المتساوية أمام جميع الراغبين فى اقتناء الدراجات المدعمة من الوزارة.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة "دراجتك.. صحتك" فى 8 يوليو الماضى فى إطار نهج الوزارة نحو توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة، والتأكيد على أهمية استخدام الدراجات فى تحسين اللياقة البدنية والصحية للفرد ودورها كوسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة.

 

 


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الشباب والرياضة بالوادى الجديد

مبادرة دراجتك صحتك

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