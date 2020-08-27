اليوم السابع
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الداخلية تضبط 9 متسولين في شوارع الجيزة

الخميس، 27 أغسطس 2020 11:33 ص
الداخلية تضبط 9 متسولين في شوارع الجيزة تسول ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت حملة أمنية مكبرة لأجهزة وزارة الداخلية بالجيزة أسفرت في ضبط 9 متسولين بالطريق العام، من بينهم 3 من ذوى المعلومات الجنائي، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث لما لها من آثار إجتماعية.

 قامت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بحملة أمنية مكبرة إستهدفت دائرة قسم شرطة (الوايلى "ميدان العباسية") بمحافظة القاهرة، لضبط مرتكبى أعمال التسول وإستجداء المارة بالطريق العام.. حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (9) أشخاص من المتسولين، من بينهم عدد (3) من ذوى المعلومات الجنائية والمحكوم عليهم، وبحوزتهم مبالغ مالية تحصلوا عليها نتيجة نشاطهم المؤثم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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