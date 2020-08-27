الحفاظ على التراث بالقاهرة تبدأ تطوير وسط البلد وتؤكد عودته أجمل كميدان التحرير

كتب رامى محيى الدين

قالت الدكتورة ريهام عرام مدير عام الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، هناك بالفعل حركة لتطوير العقارات في وسط البلد ولكن الأمور تباطأت بعض الشىء، وعقد محافظ القاهرة اجتماعا مع كل الجهات المعنية ويدرس حاليا تطوير منطقة وسط البلد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة مع الإعلامى أسامة كمال المذاع على قناة المحور: سيبدأ التطوير وبالفعل بدا العمل مع إحدى المنظمات وسيكون مثل ما تم عمله في ميدان التحرير وستكون أجمل وأرجو من سكان العقارات في وسط البلد الإبلاغ عن مشكلة أو محاولة أحد التكسير ونحن نحاول أن يكون هناك اتحاد شاغلين في العقارات .

وتابعت: لابد أن يكون هناك تواصل دائم مع الحكومة لصعوبة أن يكون هناك حارس على كل عقار وكل شقة والمحلات والمطاعم هم الأكثر تعاونا مع الحكومة ونحن نعمل على أكثر من مستوى من تطوير واجهات العقارات والشوارع والميادين وتطوير الأرضيات .